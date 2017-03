Stilgeboren baby's, dat zijn baby's die dood geboren worden zonder dat ze hebben geademd, kunnen in België niet erkend worden of ingeschreven worden in het geboorteregister. Alice Tijssen uit Boechout, een mama van een stilgeboren kindje, wil dat de wetgeving wordt aangepast en heeft daarom een online petitie opgestart. Ze wil politici onder druk zetten om eindelijk actie te ondernemen in een dossier dat al bijna 20 jaar aansleept. En de gebrekkige wetgeving heeft vaak erg pijnlijke gevolgen voor de ouders van stilgeboren baby's.