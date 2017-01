Nieuws VIDEO Speciale procedure gestart voor Saefthinghedok

Net als voor de Oosterweel was er door de Raad van State voor de bouw van het Saeftinghedok een procedure opgestart waarin alle partijen hun op- en aanmerkingen kwijt konden.De procureur van de raad van State had in juni van vorig jaar gesteld dat niet alle alternatieven voor de expansie van de haven grondig werden onderzocht. Alle betrokken partijen kregen dan tot vandaag de tijd om hun kijk op de bouw van het dok in te dienen. Deze procedure zou moeten leiden tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing om zo verder juridisch gekibbel te vermijden.