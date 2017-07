29 keer hebben minderjarige jongeren vorig jaar de nacht moeten doorbrengen in een Antwerpse politiecel. De cijfers komen uit het jaarrapport van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Er is al jaren een tekort aan geschikte opvangplaatsen voor minderjarigen, zowel in de psychiatrie, de jeugdzorg of gesloten instellingen. Ondanks eerdere beloftes van de bevoegde ministers om hier iets aan te doen tonen de cijfers een stijging in vergelijking met de vorige jaren. De Antwerpse cijfers liggen bovendien een stuk hoger dan die in andere arrondissementen.