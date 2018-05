VIDEO Springkastelen en ballenbad : kinderen niet toegelaten

Een springkastelen-festival voor volwassenen, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar op 30 juni is het zover. Dan gaat de tweede editie van Summer Bounce van start in het Nachtegalenpark.Het springkastelen-festival werd vanmiddag aangekondigd op de Groenplaats in Antwerpen. Twee springkastelen en een DJ moesten alvast voor een voorproefje zorgen, maar de weergoden gooiden roet in het eten. De organisatie van Summer Bounce blijft ondanks het slechte weer enthousiast.