Beerschot Wilrijk-speler Jorn Van Camp zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen. Hij liep een zwaar kruisbandletsel op tegen KV Mechelen en is maanden out. Hij zal er dus morgen ook niet bij zijn, in de achtste finale van de Beker van België. Beerschot Wilrijk neemt het daarin op tegen AA Gent. Een bijzonder mooie affiche voor de supporters natuurlijk. Want eindelijk nog eens op bezoek bij een ploeg uit eerste klasse.