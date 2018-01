De hooligans die vorig jaar de supportersbussen van Beerschot-Wilrijk aanvielen in Mortsel, hadden die aanval gepland. Dat blijkt uit het onderzoek dat is afgerond. Verschillende relschoppers zijn bovendien geoefende vechters die lid zijn van vechtclubs. In totaal werden 29 betrokkenen opgepakt. 2 verdachten zijn nog altijd aangehouden. De politie voerde onderzoek in het hooliganmilieu van zowel voetbalclub Antwerp als in dat van Beerschot-Wilrijk.