VIDEO Stad komt klagers Zuiderdokken tegemoet, maar voorlopig geen akkoord

Bijna 8 000 handtekeningen. Heel wat mensen hebben de petitie ondertekend voor een groener Operaplein.Die petitie wordt vanmiddag overhandigd aan schepen Koen Kennis. Sinds de heraanleg klaar is, is het Operaplein het voorwerp van discussie. Een grijze, betonnen steenmassa die het Operagebouw geen eer aandoet. Dat vinden de tegenstanders. Zij willen meer groen en een fontein. Vanmiddag hebben ze dus een afspraak met schepen Kennis. Een verslag daarvan krijgt u in ons avondnieuws.