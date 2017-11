Nieuws VIDEO Stad wil taalontwikkeling in Antwerpen bevorderen

Om mensen meer te laten lezen moeten ze vooral plezier krijgen in lezen. Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met boeken bouwt een voorsprong op in de taalontwikkeling, maar dat is maar één van de redenen waarom de stad wil inzetten op leesbevordering. In 2018 lopen er in Antwerpen maar liefst 36 leesprojecten.