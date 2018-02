Mobiliteit en Verkeer VIDEO Stad zoekt permanente oplossing voor kapotte fietslift van Parkbrug

De fietslift aan de parkbrug over de Noorderleien is stuk. Er wordt gewerkt om de lift tegen eind volgende week opnieuw in gebruik te kunnen nemen. In april volgt een grondigere herstelling. Intussen moeten fietsers er de transportband gebruiken, of omrijden.