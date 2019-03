Ook met een diploma uit het kunst-onderwijs kan je verder studeren. Dat is de boodschap van de derde editie van "KSO uit de kast". 1 op 3 leerlingen uit het kunst-onderwijs stroomt door naar een niet-artistieke richting in het hoger onderwijs. Veronique Van Dyck van het Sint-Lucas Kunstsecundair is ervan overtuigd dat deze opleiding een extra troef is om te slagen ook in andere richtingen..Bekijk het volledige studiogesprek : Studenten kunstonderwijs 'bezetten de stad'