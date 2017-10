Mobiliteit en Verkeer VIDEO Statiestraat moet veiliger worden voor fietsers "Veel te smal!"

embed

In Berchem komt er in de Driekoningenstraat en de Statiestraat een fietssuggestiestrook. Geen fietspad dus, maar wel een lichtere asfaltstrook zodat het voor de auto's duidelijker wordt dat fietsen daar mag in beide richtingen. Het district wil op die manier de straat veiliger maken voor de fietsers. Al stellen die zich vragen bij het nut van zo'n strook in een smalle straat.