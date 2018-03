Gezondheid VIDEO Statielei Mortsel : Geen gevaar voor volksgezondheid

De kankerverwekkende stof die in een appartement in Mortsel werd gemeten is niet gevaarlijk voor mensen uit de buurt of voor het winkelpersoneel dat op het gelijkvloers werkt. Dat laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten. Gisteren raakte bekend dat een jong koppel met hun baby moest vluchten uit hun woning nadat er veel te hoge waarden van een gevaarlijke stof werd gemeten. Er komt nu verder onderzoek, maar reden tot ongerustheid is er niet, klinkt het.