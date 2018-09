Steeds nijpender tekort aan huisartsen in Antwerpse rand

Meer dan 22.000 mensen lieten zich al registreren om orgaandonor te worden. Voor het VTM-programma 'Make Belgium Great Again' had Frances Lefebure de Vlaming opgeroepen om orgaandonor te worden. In 240 steden en gemeenten kon je je vandaag laten registreren. Wij gingen een kijkje nemen in Aartselaar.