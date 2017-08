De dertiende editie van de Museumnacht heeft meer dan 10.000 bezoekers gelokt. 24 Antwerpse musea deden zes uur lang hun deuren open. Het publiek kon dan genieten van een aangepast programma. Een van de opvallendste activiteiten was De Opsluiting, waarbij jongeren zich 24 uur lang opsloten in verschillende musea. Ook de chocoladepainting in het MAS trok veel volk aan. Een culturele avond dus om niet snel te vergeten.