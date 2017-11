Politie en brandweer zijn vorige nacht uitgerukt voor een brand aan de Delhaize van de Bredabaan in Merksem. Het stalletje van de winkelkarretjes stond in lichterlaaie... tientallen winkelkarren zijn uitgebrand. De brand zorgde voor een zware rookontwikkeling die tot ver buiten Merksem te zien was. Volgens de Antwerpse politie zijn er aanwijzingen dat de brand werd aangestoken. Er is een onderzoek gestart.