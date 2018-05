Niet alleen de lucht die we buiten ademen, maar ook die van binnen de huiskamers, klassen en kantoren moet beter. De stad Antwerpen stapt daarom in een Europees project om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Tijdens het project Zuivere lucht werken partners uit Vlaanderen en Nederland samen aan innovatieve oplossingen. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen zullen tijdens het project nieuwe luchtzuiveringstechnieken testen in een kinderdagverblijf in Antwerpen, en ook in een school in Den Haag.