In heel Antwerpen en omstreken kon u vandaag straatvinken spotten. Straatvinken zijn geen vogels, maar vrijwilligers die voorbijgangers, auto's en fietsen tellen. Zo willen ze nagaan hoe gezond... of ongezond het verkeer in onze straten is. Het resultaat van dat straat-vinken gaat naar de Ringland academie, waar wetenschappers aan de hand van de cijfers nagaan hoe het beter kan.