Havenbaas Fernand Huts heeft geen begrip voor de weigering door de gemeente Beveren om de musical '40-'45 te laten plaatsvinden in de door hem speciaal daarvoor gebouwde theaterloods in de haven. Die ligt in Seveso-gebied en dus werd het een njet. En dat terwijl er wel toeristische activiteiten mogen worden georganiseerd, die ook veel volk lokken.