VIDEO Straks burgemeesters in de provincieraad?

Straks burgemeesters in de provincieraad?

De voorbije dagen zijn allerlei voorstellen gedaan en denkoefeningen gelanceerd om orde te brengen in het ondoorzichtig kluwen van de intercommunales.Eén ervan is om het provinciale niveau daarvoor in te schakelen. Volgens voorstanders zou dat de verdienste van de helderheid hebben én zo zou een bestaand democratisch niveau benut worden, maar evident is dat niet. Toch verdient het idee een debat, vindt Antwerps Provinciegouverneur Cathy Berx.