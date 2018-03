Onderwijs VIDEO Straten blokkeren als protest tegen luchtvervuiling

Ook in Antwerpen gaan ouders en kinderen de straat voor hun school blokkeren uit protest tegen luchtvervuiling. De actie begon in een Brusselse school en krijgt nu navolging in andere Vlaamse steden en gemeenten. Het is een reactie op de recente resultaten van studies rond luchtkwaliteit. Voorlopig zullen aan twee scholen in Antwerpen ouders vanaf nu tot aan de verkiezingen elke vrijdag de straat afsluiten voor het verkeer. Maar mogelijk zullen nog meer scholen volgen.