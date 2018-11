Ook in Antwerpen rouwen fans van stripverhalen en comic books om het overlijden van Stan Lee. De Amerikaan was de bedenker van tal van bekende superhelden als Spiderman, de Hulk, Iron Man en the X-Men. Hij overleed gisteravond, op 95-jarige leeftijd. Voor stripwinkel Mekanik mag het belang van Stan Lee voor strips en superhelden-films niet onderschat worden.