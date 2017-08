Er vielen dit jaar in ons land al 32 doden bij een woningbrand. Drie dagen geleden kwam een bewoner in Hoboken nog om het leven bij een brand in huis. Het is een dramatische trend. Maar één op drie neemt maatregelen voor meer brandveiligheid in huis., zegt de brandweer. We hangen geen of te weinig rookmelders op. En dat moet veranderen als we het tij willen keren.