Nieuws VIDEO StuDay lokt 20.000 studenten naar Park Spoor Noord

Geen betere manier om er in te vliegen dan met Studay. Liefs 20 000 bezoekers werden deze middag in Park Spoor Noord verwacht. De nieuwe thuisbasis van de studentenkickoff en een echte droomlocatie volgens organisator Gate 15. En net zoals in de voorgaande edities was er veel te beleven, met diverse attracties, sportactiviteiten en optredens.