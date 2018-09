Een ongewoon gezicht op de Grote Markt vanmorgen, want tientallen mensen vormden een menselijke ketting rond het standbeeld van Brabo.De kleine omarming noemen de initiatiefnemers het, en het is een voorbode van de Grote Omarming volgende zondag. Dan zullen maar liefst 12.000 Antwerpenaren, op 12 punten in de stad, de hele stad letterlijk in handen proberen te nemen. Organisaties als Beweging.net, Ringland, Het Roze Huis en tal van anderen willen zo, net voor de verkiezingen, aandacht vragen voor verschillende thema's. En dat van armoedebestrijding tot gezonde lucht.