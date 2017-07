Vanmiddag is er een spoedzitting gehouden bij de privacycommissie, over de 37 festivalgangers wiens ticket voor Tommorowland geweigerd is. De commissie stelt zich serieuze vragen bij de manier waarop die zogenaamd 'potentieel gevaarlijke' festivalgangers geweigerd zijn. De gemeente Rumst kwam haar aanpak, in samenspraak met de federale politie, verdedigen. Er wordt nu onderzocht of de 37 nog beroep kunnen aantekenen tegen hun festivalverbod.