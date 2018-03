Het aantal jonge gezinnen dat de stad Antwerpen verlaat is vorig jaar licht toegenomen. Zij kiezen voor de groene rand waar meer ruimte is, minder files en minder gemeentebelastingen. Die tendens zet er verscheidene stadsplanners toe aan om te pleiten voor één groot Antwerps stadsgewest. Waar de randgemeenten in op zouden gaan, en dat dan één eenvormige stadsbelasting int. Maar dat zien ze in de randgemeenten absoluut niet zitten. Ook niet in Stabroek.