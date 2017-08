De ware liefde, of een babysitter zoeken, het kan allemaal via het internet, maar de juiste zorgverlener is een ander paar mouwen. Voortaan kan het wél, via Helpper, met dubbele P. Een website waar hulpbehoevenden en zorgverleners aan elkaar gekoppeld worden. Antwerpenaar François Gerard probeert via zijn website gewone mensen met elkaar in contact te brengen. Omdat particulieren vaak net iets flexibeler zijn dan gewone thuiszorgdiensten.