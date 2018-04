VIDEO Studentencafé 'Den Buvee' op Ossenmarkt sluit de deuren

Het beheersplan Onroerend Erfgoed voor de Unitas Tuinwijk in Deurne is goedgekeurd. De bedoeling van dat plan is om het oorspronkelijk beeld van de tuinwijk te bewaren en te herstellen waar mogelijk. De Unitas-tuinwijk werd in de jaren 1920 en -30 aangelegd aan het Boekenbergpark. Typisch zijn deze cottagewoningen, met veel groen. Destijds was deze woonwijze vooruitstrevend maar de woningen beantwoorden niet meer aan de huidige noden. Het beheersplan helpt eigenaars nu om eventuele aanpassingen op een doordachte manier te laten uitvoeren, met respect voor de geschiedenis van de wijk.