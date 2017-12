Nieuws VIDEO Stukje UNESCO werelderfgoed ... in Pizzeria op Zurenborg

Antwerpen heeft er een stukje UNESCO werelderfgoed bij. Namelijk: de pizza op authentieke Napolitaanse wijze. Want die kreeg het label van erfgoed. En in Antwerpen is de enige Belgische pizzeria die die Napolitaanse pizza's maakt. Pizzeria Bellini op Zurenborg. Daar mochten ze net nu ook het certificaat ontvangen vanuit Napels dat de pizza een echte Napolitaanse is. En dat is heel uitzonderlijk.