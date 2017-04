Marcel Kittel heeft de Scheldeprijs gewonnen. De wedstrijd stond vandaag helemaal in het teken van Tom Boonen. Want het was zijn allerlaatste koers op Belgische bodem. Eentje waar hij tevreden op terugblikt, want zijn ploegmaat Kittel maakte het dus af. De Duitser klopte in de traditionele massaspurt de Italiaan Viviani en de Fransman Bouhanni. Het is al de vijfde keer dat Kittel de snelste is in Schoten. De koers is erg speciaal voor hem.