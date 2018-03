Nieuws VIDEO Supporters Beerschot Wilrijk niet te spreken over match in Brugge

embed

In het Jan Breydel-stadion is vlak na de wedstrijd een supporter van Beerschot Wilrijk zwaargewond geraakt. De man viel van een reling vijf meter naar beneden. Volgens de supporters was het minutenlang wachten op hulp. Die supporters zijn bovendien niet te spreken over wat er allemaal gebeurde in Brugge.