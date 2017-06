Nieuws VIDEO: Surfen met motor in je plank

embed

Gaan surfen zonder zeil, wind of golven. Onmogelijk denk je. Maar vanaf nu is dat niet meer het geval. Want Myriam uit Kontich heeft een primeur binnengehaald voor België. Motorsurf. Dat is surfen met een motor. Die zit dan in je surfplank. En zo kan je surfen waar en wanneer je maar wil.