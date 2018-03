Media en Cultuur VIDEO Sven De Ridder stelt eigen theaterhuis voor

embed

Acteur Sven De Ridder heeft vanmorgen zijn eigen theaterhuis voorgesteld aan het grote publiek. De Sven De Ridder Company. En hij pakte meteen ook uit met zijn eerste productie. De Crème Glace Oorlog, met Brick Van Dyck. Over de toekomst-plannen van het gloednieuwe theather-huis wil de acteur nog niet veel vertellen. Maar het is nu al duidelijk dat de Antwerpse theater-huizen heel wat concurrentie zullen krijgen. (later meer)