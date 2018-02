VIDEO Sven de Ridder voor de allerlaatste keer op de planken van Echt Antwaarps Teater

Als u vanmiddag in Aartselaar was, dan bent u misschien nog steeds de confetti uit uw kleren aan het krijgen, want het was daar carnaval. Prins Patrick en prinses Carine, vrijdagavond getrouwd, stonden nu aan de leiding van de stoet door de Aartselaarse straten. Al was het niet enkel het prinsenpaar, maar heel Aartselaar dat vanmiddag genoot en feest vierde.