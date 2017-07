Media en Cultuur VIDEO "Sven Gatz is een echte patser"

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz regisseerde vanmiddag in Borgerhout even de opnames voor de film Patser, die in onze stad wordt gedraaid. Dus het waren niet Adil El Arbi en Billal Fallah die het voor het zeggen hadden deze keer. Terwijl het toch over een sleutelscène ging.