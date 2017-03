Nieuws VIDEO 't Arabierke wijkt uit naar Turnhout

Confiserie Roodthooft wijkt uit naar de Kempen. De snoepjesfabriek is bij ons bekend voor 't Arabierke, u kent ze wel, de koffiekaramellen in hun typische witte verpakking. Zaakvoerder Patrick Stoops vertelt dat het pand in de Lange Leemstraat stilaan te klein wordt voor de productie.