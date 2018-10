De Sint-Norbertuskerk op de Dageraadplaats heeft een nieuw orgel. Eentje in de stijl waarop Bach het liefst speelde. Het kolossale barokorgel is uniek voor Vlaanderen. De bedoeling is ook dat het wordt uitgeleend aan de conservatoria van Antwerpen, Tilburg en Rotterdam, zodat studenten erop kunnen oefenen en het ook kunnen gebruiken voor hun examens.