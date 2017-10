Verwarring alom aan de D'herbouvillekaai. Dat is de kasseiweg naast de Schelde aan Nieuw Zuid in Antwerpen. Sinds kort zijn daar witte lijnen aangebracht op de weg. Maar niemand weet hoe ze te gebruiken. Want soms is er een volle lijn, soms een stippellijn. En wat het nog moeilijker maakt. Je ziet drie volwaardige rijvakken. En de autochauffeur weet niet goed waar je nog mag of moet rijden. Volgens de stad zijn de werken nog niet af en moeten er morgen nog een aantal aanpassingen aan gebeuren. Maar de situatie van de afgelopen dagen bracht toch veel twijfel teweeg.