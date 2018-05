Voor de mensen die al eens graag een frisse duik nemen is er goed nieuws, want zij kunnen sinds vandaag weer terecht in Deurne. Zwemvijver Boekenberg opende daar de deuren opnieuw. Vandaag was er nog niet al te veel volk te vinden in de zwemvijver. Maar de komende maanden zal daar ongetwijfeld verandering in komen. De temperatuur van het water bedraagt momenteel zo'n 18 graden. Of dat warm of koud is, daar mag u zelf over beslissen.