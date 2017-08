De handelaarsvereniging op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, Boho2140, is boos. Ze vreest voor de bereikbaarheid van de buurt nu tram 24 enkel tijdens de spits zal gaan rijden. De handelaars hadden al een petitie opgestart bij het verdwijnen van tram 10 onder de grond. Niet omdat de tram onder de grond rijdt, maar wel omdat pre-metrostation Drink nog niet in gebruik is en er dus geen stopplaats is bij hen in de buurt. Nu tram 24 ook nog eens voor een deel verdwijnt is voor hen de maat vol.