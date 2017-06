Jaagpaden langs waterwegen zijn steeds populairder. Ze vormen dan ook vaak een aanlokkelijk én veilig fietsalternatief voor zowel functioneel als recreatief fietsen. Die jaagpaden maken dan ook steeds vaker deel uit van routenetwerken en worden ook ingeschakeld in zogenaamde fietssnelwegen. Vanaf vandaag mogen zogenaamde speed pedelecs ook op jaagpaden langs het kanaal Brussel-Charleroi. En binnen enkele weken mag het ook langs het Albertkanaal. Een speed pedelec is een elektrische fiets met een trapondersteuning tot 45 kilometer per uur. Wie met een speed pedelec rijdt, moet een helm dragen, over een volwaardig bromfietsrijbewijs AM of een rijbewijs B beschikken en een kleine nummerplaat aanbrengen. Op een jaagpad is de snelheid wel beperkt tot 30 per uur.