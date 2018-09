Heeft u altijd al eens in een klein paleis in de stad willen wonen én heeft u 15.000 euro per maand op overschot? Goed nieuws, want dan is het herenhuis Dhanis op de Frankrijklei vast iets voor u. Gebouwd in 1873 is het een prachtig voorbeeld van neo-classicisme. Projectontwikkelaar Bordy kocht het prachtige pand, en is nu op zoek naar een huurder. Heel wat multinationals zouden al geïnteresseerd zijn.