Mobiliteit en Verkeer VIDEO Te lang in de file, ook buiten spitsuren

embed

We staan steeds vaker in de file buiten de spitsuren. Niet alleen 's morgens en 's avonds dus. Maar ook de uren daarbuiten. Dat blijkt uit de file-barometer van Touring Mobilis. Chauffeurs lijken verplaatsingen meer te spreiden over de dag. En dus staan we nu ook vaker aan te schuiven in de daluren.