Nieuws VIDEO Te moe om te rijden? Ons speeksel vertelt de waarheid

embed

Via ons speeksel valt af te lezen hoe moe we eigenlijk zijn. Dat hebben wetenschappers vastgesteld. Mogelijk komt er zo in de toekomst een nieuwe speekseltest bij in het verkeer. Want slaperigheid zou een rol spelen bij zelfs een kwart van alle ongevallen.