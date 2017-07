De ouders van Thorben uit Schelle slaan een noodkreet. De jongen liep bij z'n geboorte zware herenschade op en heeft daarom nood aan gespecialiseerde zorg. Na lang wachten kregen z'n ouders bericht dat hij daarvoor vanaf oktober terecht kan in dagopvang De Maretak in Duffel. Da's goed nieuws uiteraard, maar er stelt zich zo wel een nieuw probleem: de ouders van Thorben zijn niet in staat hun zoon elke dag op tijd af te zetten. Via sociale media lanceerden ze daarom een oproep.