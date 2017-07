VIDEO Te weinig respect voor dieren : Kinderboerderij neemt maatregelen

Wie een snoeischaar nodig heeft voor de tuinhaag of een boormachine voor een klusje in huis hoeft dat gereedschap vanaf nu niet meer zelf aan te kopen. In het "Deeldepot 2650" in Edegem kan je ze gewoon gaan lenen. Het deeldepot is een soort bibliotheek van toestellen en gebruiksvoorwerpen die mensen vaak maar één keer nodig hebben en die darna verder ongebruikt in de garage of de kelder blijven liggen.