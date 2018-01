Mobiliteit en Verkeer VIDEO technologiegroep Cronos promoot spitsmijden bij alle werkgevers

Werknemers in het Antwerpse die deelnemen aan het 'Spitsmijden' project van Olympus Mobility zullen voortaan ook individueel opgevolgd worden. Het bedrijf wil via de gps-gegevens achterhalen of er betere routes of alternatieve vervoersmiddelen zijn. De bestuurder zal na de analyse van de gegevens tips op maat krijgen.