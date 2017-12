De meeste sneeuw en de daarmee gepaard gaande ellende op de weg is verdwenen, maar door de regen was het op verschillende plaatsen vandaag wel erg glad. Er waren vooral veel klachten over de tramhaltes. Op sociale media klaagde een pak reizigers dat er niet gestrooid was aan die haltes of aan grote perrons. Vervoersmaatschappij De Lijn liet weten alles op alles te zetten om de tramhaltes sneeuw- en ijsvrij te maken. Maar voor de reizigers was het dus opletten geblazen.