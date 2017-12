Sport VIDEO Telenet Giants Antwerp sluit 2017 fraai af: klasse te sterk voor vice-kampioen

In de hoogste klasse van het basketbal heeft Telenet Giants Antwerp 2017 gisteren feestelijk uitgezwaaid met een klinkende zege. In de hoofdstad was Brussels, vorig jaar nog vice-kampioen, het kind van de rekening: het werd 63-78. Roel Moors en co sluiten zo het jaar af op een keurige tweede stek in het klassement.