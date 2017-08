Er vond vandaag een rally plaats in Kalmthout. En dat is best wel uitzonderlijk. Want het is de eerste keer dat er in de provincie Antwerpen überhaupt een rally plaatsvindt ... of toch één van Europees niveau. Het is een Nederlandse organisatie die al jaren een vergunning probeert te bekomen. En dit jaar was het dus eindelijk gelukt. De gemeente Kalmthout gaf haar toestemming.